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Transfer bütçesi artabilir

Transfer bütçesi 10 milyon Euro’yu bulacak

Transfer bütçesi artabilir
Trabzonspor'da ara transferde kadrosuna katacağı isimler netleşmeye başladı. Bordomavililer Ömer Ali Şahiner, Micah Richards gibi isimlerin yanı sıra önemli oyuncularla da görüşüyor. Devre arasındaki transferler için 10 Milyon Euro'ya yakın bir bütçe ayrılması söz konusu.
  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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