Transfer bütçesi artabilir

Trabzonspor'da ara transferde kadrosuna katacağı isimler netleşmeye başladı. Bordomavililer Ömer Ali Şahiner, Micah Richards gibi isimlerin yanı sıra önemli oyuncularla da görüşüyor. Devre arasındaki transferler için 10 Milyon Euro'ya yakın bir bütçe ayrılması söz konusu.