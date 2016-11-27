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Sivasspor’dan ’e darbe

Sivasspor ligin iddialı takımı Eskişehir’i 2 golle yıktı

Sivasspor’dan Es-Es’e darbe
Geçen sezon Süper Lig'den düşen ve TFF 1. Ligi'nde zirve hesapları yapan Sivasspor ve Eskişehirspor'un zorlu kapışmasında Sivasspor, Eskişehirspor'u 2-0 yendi. Yiğidolar rakibi önünde seyirci ve saha avantajını en iyi şekilde kullanırken golleri 20'de Leandro ve 58'de Ergin kaydetti.
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  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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