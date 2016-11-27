Sivasspor’dan Es-Es’e darbe

Geçen sezon Süper Lig'den düşen ve TFF 1. Ligi'nde zirve hesapları yapan Sivasspor ve Eskişehirspor'un zorlu kapışmasında Sivasspor, Eskişehirspor'u 2-0 yendi. Yiğidolar rakibi önünde seyirci ve saha avantajını en iyi şekilde kullanırken golleri 20'de Leandro ve 58'de Ergin kaydetti.