Menajere 500 bin borç çıktı

Mehmet Ekici’nin menajeri kendisine ödenmeyen 140 bin Euro’nun(Yaklaşık 500 bin TL) belgesiyle Trabzon yönetiminin karşısına çıktı. Gereken ödeme yapıldıktan sonra yıldız oyuncunun sözleşmesi uzatılacak.
Trabzonspor yönetimini iç transferde sözleşmesini uzatmak istediği Mehmet Ekici'yle ilgili yeni bir sorunla karşılaştı. 2014 yılında W.Bremen'den 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Mehmet Ekici'nin, menajeriyle de 420 binEuro karşılığında anlaşmaya varılmıştı. Aradan geçen zamanda Ekici'nin menajerine 280 bin Euro ödenirken, geri kalan 140 binEuro ise ödenmedi. Yapılan son görüşmeye katılan Mehmet'in menajerinin, kendisine ödenmeyen miktara ait belgeyle geldiği ve bu parayı talep ettiği belirtildi. Trabzonspor yönetim kurulu ise oyuncunun menajerinin belgesini inceledikten sonra, "Gereken ödemeyiyaparız" yorumunda bulundu. Önce menajerin ödemesini gerçekleştirilecek ardından oyuncuyla 1 milyon 600 bin Euro seviyelerinde bir rakama anlaşmaya çalışacak.
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