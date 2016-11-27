Menajere 500 bin borç çıktı

Trabzonspor yönetimini iç transferde sözleşmesini uzatmak istediği Mehmet Ekici'yle ilgili yeni bir sorunla karşılaştı. 2014 yılında W.Bremen'den 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Mehmet Ekici'nin, menajeriyle de 420 bin Euro karşılığında anlaşmaya varılmıştı. Aradan geçen zamanda Ekici'nin menajerine 280 bin Euro ödenirken, geri kalan 140 bin Euro ise ödenmedi. Yapılan son görüşmeye katılan Mehmet'in menajerinin, kendisine ödenmeyen miktara ait belgeyle geldiği ve bu parayı talep ettiği belirtildi. Trabzonspor yönetim kurulu ise oyuncunun menajerinin belgesini inceledikten sonra, "Gereken ödemeyi yaparız" yorumunda bulundu. Önce menajerin ödemesini gerçekleştirilecek ardından oyuncuyla 1 milyon 600 bin Euro seviyelerinde bir rakama anlaşmaya çalışacak.