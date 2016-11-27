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’nun çocuk uğuru yine işe yaradı!

Çocuklarını stada getirdiğinde gol atan ’nun bu uğuru dün yine tekrarlandı

Marcelo’nun çocuk uğuru yine işe yaradı!
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Marcelo ne zaman çocuklarını stada getirse o maçta mutlaka gol attı. Bu sezon Galatasaray geçen sezon da Osmanlıspor maçında çocuklarını stada getiren Marcelo o karşılaşmalarda her zaman gol atmayı başardı.
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  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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