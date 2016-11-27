Marcelo’nun çocuk uğuru yine işe yaradı!

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Marcelo ne zaman çocuklarını stada getirse o maçta mutlaka gol attı. Bu sezon Galatasaray geçen sezon da Osmanlıspor maçında çocuklarını stada getiren Marcelo o karşılaşmalarda her zaman gol atmayı başardı.