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Lig bizim için şimdi başlıyor

Kötü gidişi Bursaspor galibiyeti ile bitiren lı futbolcular, “Lig bizim için yeni başlıyor. İlk devrenin sonuna kadar tüm maçları kazanıp yarışa ortak olacağız” dediler

Lig bizim için şimdi başlıyor
Fenerbahçe yenilgisinin ardından çok çalkantılı bir hafta geçiren Galatasaray, Bursa galibiyetiyle kendine geldi.

KÖTÜ GÜNLER BİTTİ
TT Arena'da güçlü rakibini 3-1 mağlup etmeyi başaran Sarı-Kırmızılılar hem güven tazeledi hem de geleceğe daha iddialı bir şekilde bakmaya başladı. lı futbolcular maç sonrasında sanki ağız birliği etmişcesine, "Kötü bir dönemden geçtik. Ama artık hepsi geride kaldı. Şimdi lig bizim için yeni başlıyor. İlk devrenin sonuna kadar tüm maçları kazanıp yarışa ortak olacağız" diye konuştu.

HEDEF 12 PUAN
Bursa önünde alınan 3 puan en çok teknik direktör Jan Olde Riekerink'in yüzünü güldürdü. Fenerbahçe yenilgisinin ardından çok ağır eleştireler alan ve koltuğu ciddi şekilde sallanan Hollandalı hoca rahat bir nefes almış oldu. Galatasaray'da hem futbolcular hem de Riekerink'in hedefi ilk yarıda kalan 4 maçı da kazanarak yeniden zirve yarışına ortak olmak. Cimbom bu süreçte, Kasımpaşa (D), Gaziantep, Osmanlı (D) ve Alanya ile karşılaşacak.

LİNNES'İN FUTBOLU KAFA KARIŞTIRDI
Cezalı Carole'un yerine Bursa önünde savunmanın solunda oynayan Martin Linnes futboluyla büyük beğeni topladı... Sağ bekte çok kötü bir performans sergileyen Norveçli oyuncunun önümüzdeki hafta Kasımpaşa maçında ilk 11'de forma giyip giymeyeceği merakla bekleniyor.
Etiketler:
  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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