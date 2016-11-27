Lig bizim için şimdi başlıyor

Fenerbahçe yenilgisinin ardından çok çalkantılı bir hafta geçiren Galatasaray, Bursa galibiyetiyle kendine geldi.
KÖTÜ GÜNLER BİTTİ TT Arena'da güçlü rakibini 3-1mağlup etmeyi başaran Sarı-Kırmızılılarhem güven tazeledi hemde geleceğe daha iddialı bir şekildebakmaya başladı. Galatasaraylı futbolcularmaç sonrasında sanki ağızbirliği etmişcesine, "Kötü bir dönemdengeçtik. Ama artık hepsigeride kaldı. Şimdi lig bizim içinyeni başlıyor. İlk devrenin sonunakadar tüm maçları kazanıp yarışaortak olacağız" diye konuştu.
HEDEF 12 PUAN Bursa önünde alınan 3 puan en çok teknik direktör Jan Olde Riekerink'in yüzünü güldürdü. Fenerbahçe yenilgisinin ardından çok ağır eleştireler alan ve koltuğu ciddi şekilde sallanan Hollandalı hoca rahat bir nefes almış oldu. Galatasaray'da hem futbolcular hem de Riekerink'in hedefi ilk yarıda kalan 4 maçı da kazanarak yeniden zirve yarışına ortak olmak. Cimbom bu süreçte, Kasımpaşa(D), Gaziantep, Osmanlı (D)ve Alanya ile karşılaşacak.
LİNNES'İN FUTBOLUKAFA KARIŞTIRDI Cezalı Carole'un yerine Bursa önünde savunmanın solunda oynayan MartinLinnes futboluyla büyük beğeni topladı... Sağ bekte çok kötü bir performans sergileyen Norveçli oyuncunun önümüzdeki hafta Kasımpaşa maçında ilk 11'de forma giyip giymeyeceği merakla bekleniyor.
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