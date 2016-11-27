Kartal'a Avcı freni

Beşiktaş, Başakşehir önünde beraberliği zor kurtardı: 1-1. Maçın 12. dakikasında savunmanın arkasına atılan topu kontrol eden Mehmet kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fabri'nin çeldiği top Cengiz'in önüne düştü. Ancak Beck topu son anda kornere gönderdi. 21'de hızlı gelişen atakta Visca topu ceza sahasına ortaladı. Cengiz ceza sahası içinde şık bir vuruşla topu ağlara göndererek Başakşehir'i Beşiktaş önünde 1-0 öne geçirdi. 32'de Emre'nin ortasına Mehmet vurdu. Top üstten dışarı gitti. 37'de Visca'nın ortasında Mehmet tam vuracakken ıska geçti. Pozisyonun devamında top yeniden Visca'nın önünde kaldı. Sert şutunda top savunmadan döndü. İlk devre 1-1 berabere bitti.



BEŞİKTAŞ 2'NCİ DEVRE DAHA ETKİLİYDİ

İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş beraberlik golünü 50. dakikada buldu. Quaresma'nın kullandığı köşe atışına iyi yükselen Marcelo kafayla topu ağlara göndererek beraberliği sağladı: 1-1. 69'da Beşiktaş'ın kazandığı serbest vuruşu kullanan Quaresma'nın şutunu Volkan kornere gönderdi. 81'de Visca'nın şutunda top üstten dışarı gitti. Bu dakikadan sonra 2 takımın çabası sonucu değiştirmeyince karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.



KABUS DEVAM ETTİ

Beşiktaş liderliği ele geçirmek için çıktığı Başakşehir önünde beraberliği zor kurtardı. Kartal Başakşehir'le oynadığı 19 resmi maçtan sadece 4'ünden galibiyetle ayrıldı. Süper Lig'de 2 takım 17 kez karşılaşırken bu karşılaşmalarda Beşiktaş 4, Başakşehir ise 3 galibiyet aldı. Ancak 2 takım arasında oynanan 10 karşılaşma berabere sonuçlandı. Beşiktaş geçen sezon ligin 2. yarısında Başakşehir ile oynadığı maçta 2-2 berabere kalmıştı.



EVDE 2. BERABERLİK

Beşiktaş bugüne kadar Başakşehir'le oynadığı maçlarda hiçbir sezon rakibini ligde 2 kez yenmeyi başaramadı.



BEŞİKTAŞ KRİTİK MAÇLARI LEHİNE ÇEVİREMİYOR

Beşiktaş bu sezon oynadığı 3 kritik maçtan da istediği sonucu alamadı. Galatasaray ile ilk derbiyi Vodafone Arena'da oynayan Beşiktaş o maçtan 2-2 berabere ayrılırken kendi stadında oynadığı ilk derbiden galip ayrılamadı. Kartal Devler Ligi'nde Benfica ile oynadığı gruptaki 5. maçını kazansa gruptan çıkmayı başaracaktı. Ancak Kartal bu maçta rakibiyle 3-3 berabere kalarak şansını tepti. Beşiktaş dün de Başakşehir önünde galip gelse liderliği ele geçirecekti. Ancak Siyah-Beyazlılar bu fırsatı da kaçırdı.



