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Kartal potada gümbür gümbür

Beşiktaş, Büyükçekmece önünde kazanmayı

Kartal potada gümbür gümbür
Türkiye Basketbol Ligi'nde Beşiktaş, Büyükçekmece'yi zorlanmasına rağmen 87-81 yendi. Kartal maçın ilk devresini de rakibi karşısında 49-40 önde tamamladı. Ligdeki diğer sonuçlar ise şöyle: İstanbul BBSK-Karşıyaka: 79-72-, G.Antep- Bandırma Banvit: 69-60.
  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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