Kartal potada gümbür gümbür

Türkiye Basketbol Ligi'nde Beşiktaş, Büyükçekmece'yi zorlanmasına rağmen 87-81 yendi. Kartal maçın ilk devresini de rakibi karşısında 49-40 önde tamamladı. Ligdeki diğer sonuçlar ise şöyle: İstanbul BBSK-Karşıyaka: 79-72-, G.Antep- Bandırma Banvit: 69-60.