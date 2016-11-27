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Karabük 4 hafta sonra üç puanla tanıştı

4 haftadır kazanamayan Karabük kötü seriyi Gaziantep önünde bitirdi. Karadeniz ekibi Yatabare ve Traore’nin golleriyle güldü. Gaziantep’te Kolar 25’te kırmızı gördü

Karabük 4 hafta sonra üç puanla tanıştı
Süper Lig'de sezona çok iyi başlayan fakat 4 haftadır kazanamayan Kardemir Karabükspor evinde Gaziantepspor'u 2-0 yenmeyi başardı.

34'TE İŞ BİTTİ!
18. dakikada Ceyhun'un pasında topla buluşan Yatabare, ceza yayı üzerinden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 24. dakikada Gaziantepsporlu Kolar, Poko'ya kayarak yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 34.dakikada Latovlevici'nin ortasında Elyasa topa elle müdahale edince hakem penaltı verdi. Razack Traore, penaltıda kalecinin solundan topu ağlara gönderdi: 2-0. 69.dakikada Latovlevici'nin pasında ceza alanı sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Lazarevici'nin vuruşunu kaleci Gökhan önleyince maç 2-0 sona erdi.
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  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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