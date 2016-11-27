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Gerçek G.Saray sahadaydı

Özbek, “Evet kötü bir 2-3 hafta geçirdik ama üstesinden geliyoruz. Bundan sonra performansımız süratle yükselecek” dedi

Gerçek G.Saray sahadaydı
Galatasaray ile Kasımpaşa veteran takımları arasında Kasımpaşa'nın Kemerburgaz'daki tesislerinde yapılan futbol maçını izleyen Başkan Dursun Özbek, açıklamada bulundu. Özbek, "Galatasaray çok iştahlı oynadı. Performansını her dakika yükselterek oynadı. Gerçek dün sahadaydı. Oyuncularımı ve teknik heyeti tebrik ediyorum. Evet kötü bir 2-3 hafta geçirdik ama süratle bunun üstesinden geliyoruz" diye konuştu.
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  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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