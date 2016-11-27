Gerçek G.Saray sahadaydı

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Galatasaray ile Kasımpaşa veteran takımları arasında Kasımpaşa'nın Kemerburgaz'daki tesislerinde yapılan futbol maçını izleyen Başkan Dursun Özbek, açıklamada bulundu. Özbek, "Galatasaray çok iştahlı oynadı. Performansını her dakika yükselterek oynadı. Gerçek Galatasaray dün sahadaydı. Oyuncularımı ve teknik heyeti tebrik ediyorum. Evet kötü bir 2-3 hafta geçirdik ama süratle bunun üstesinden geliyoruz" diye konuştu.
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