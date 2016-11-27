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  1. Kanatları kullanmayınca

berabere kaldı

Spor Toto 12. hafta karşılaşmasında ligdeki kötü gidişata bir dur demek isteyen Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği'nin konuğu oldu.

Gençlerbirliği-Trabzonspor berabere kaldı

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan ve yaklaşık 3 bin taraftarın tribünlerden takip ettiği mücadelede Fırat Aydınus düdük çaldı.

Saat 16.00'da başlayan maçın 28. dakikasında Uğur Çiftçi kırmızı kartla oyundan atılınca Gençlerbirliği maça 10 kişi devam tmek zorunda kaldı.

Mücadelenin büyük bölümünde taraflar rakip kalede karşılıklı tehlikeler yaratırken iki ekip de buldukları net pozisyonları değerlendiremeyince karşılaşma 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 15, Trabzonspor ise 14 puana yükseldi.
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  • 27 Kasım 2016, Pazar 16:03
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