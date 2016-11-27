Fenerbahçe Çaykur Rize ile kozlarını paylaşıyor

Fenerbahçe bu gece saat 19.00'da Çaykur Rize deplasmanında ter dökecek. Lig TV'den canlı yayınlanacak maçı Ali Palabıyık yönetecek. Fenerbahçe'de sakat Lens ile annesi rahatsızlanan Emenike oynamayacak. Ev sahibi Çaykur Rizespor ise seyircisinin önüne tam kadro çıkıyor.