Yeni Rize Şehir Stadı'nda Moussa Sow resitali vardı. Süper Lig'de son 8 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak zirve yarışına ortak olan F.Bahçe için Rize'de işler hiç de iyi başlamamıştı.

Hikmet Karaman'ın ekibi 17. dakikada Mohamed Ali Yaakoubi ile öne geçmeyi başardı. Rakibi karşısında yenik duruma düşen F.Bahçe'nin imdadına Moussa Sow yetişti. 27'de Chahechouhe'nin kaleye paralel pasında boş kaleye topu yuvarlayan sow, 32'de gözlerin pasını silen bir gole imza attı. Mehmet Topal'ın havalandırdığı pasta kendine has röveşata vuruşunu yapan Sow deplasmanda takımını takımını 2-1 üstünlüğe taşıdı.

Moussa Sow ilk yarı sona ererken kendisinin ve takımının 3'üncü golünü attı ve takımını soyunma odasına rahat girmesini sağladı. İlk golün asistini yapan Aatif Chahechouhe 66'da skoru 4-1 yapan golü attı.

Jakob Jantscher, 72. dakikada Şener Özbayraklı'nın ayak bileğine basınca direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. 90+3'te kazanılan frikikte topun başına geçen İsmail Köybaşı topu filelere göndererek skoru belirledi: 5-1

Puanını 24 yapan Advocaat'ın ekibi liderle puan farkını 6'ya düşürdü ve 3'üncü sıraya yerleşti.

Çaykur Rizespor ise 10 puanla 16. sırada kaldı.

ADVOCAAT'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Zorya ile yaptığı maçın 11'ine göre 2 değişikle sahaya çıktı.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat, annesinin rahatsızlığı nedeniyle ülkesine giden Nijeryalı golcü Emmanuel Emenike'nin yerine Zorya maçında dinlendirdiği Van Persie'ye görev verdi.



Hollandalı teknik adam, ligde 3 maç sonra yedek bıraktığı Volkan Şen'in yerine de Aatif Chahechouhe'yı ilk 11'de görevlendirdi.

Ligin 10. haftasında Akhisar Belediyespor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan ancak Galatasaray maçında son 5 dakikada oyuna dahil olan Chahechouhe, 1 hafta aradan sonra 11'deki formasına kavuştu.



Fenerbahçe'de ülkesine giden Emenike'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens forma giyemedi. Zorya maçında son dakikalarda oyuna giren Salih Uçan ile Gregory van der Wiel de 18 kişilik kadroya alınmadı.

ŞENER ÖZBAYRAKLI "DALYA" DEDİ

Fenerbahçe'nin milli sağ beki Şener Özbayraklı, Spor Toto Süper Lig'd 100. maçına çıktı.

Çaykur Rizespor karşısında "dalya" diyen Şener, Süper Lig'de Bursaspor'la 79, Fenerbahçe'yle ise 21 kez mücadele etti. Şener'in Süper Lig'de 2 golü bulunuyor.

FENERBAHÇE MAÇ GÜNÜ RİZE'YE GELDİ

Çaykur Rizespor ile yapacağı maç için dün Trabzon'a gelen ve geceyi bu kentte geçiren Fenerbahçe Futbol Takımı, maç günü Rize'ye geldi.

Kamp yapılan otelden saat 16.30'da ayrılan sarı-lacivertli kafile, yoğun güvenlik önlemleri altında 1 saatlik yolculuğun ardından maçın oynanacağı stada ulaştı.

RİZE'DE TEK DEĞİŞİKLİK

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hikmet Karaman geçen hafta ligde Medipol Başakşehir maçının 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Teknik direktör Karaman, geçen hafta hastalığı nedeniyle kadroda yer alamayan Oboabona'yı 11'e alırken Saadane'yi yedek kulübesinde oturttu.

TARAFTAR İLGİSİ

Çaykur Rizespor taraftarları, karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.



Çaykur Didi Stadı'nda boşluklar yer alırken yaklaşık 7 bin ev sahibi takım taraftarı takımını destekledi. Fenerbahçe taraftarları da misafir takım tribününde kendilerine ayrılan bin 50 kişilik bölümü doldurarak Rize deplasmanında takımını yalnız bırakmadı.



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Servet Yardımcı, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Metin Kalkavan, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu karşılaşmayı protokol tribünden izledi. Kafileyle Rize'ye gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da locadan maçı takip etti.