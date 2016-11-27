F.Bahçe, AGÜ’yü deplasmanda yıktı

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe lider AGÜ'yü deplasmanda 73-58 yendi. Sarı-Lacivertli takım ilk devreyi de 33-30 önde tamamlamayı başardı.



G.SARAY İLK KEZ MAĞLUP

Kadınlar Basketbol Ligi'nde diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle: Mersin BŞB.-ASKİ: 72-80, Yakın Doğu Üni-G.Saray: 72-64, İstanbul Üni.- MBK Doğuş Hastanesi: 79-74.