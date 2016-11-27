Ben bile çok yoruldum

Süper Lig'de Beşiktaş- Medipol Başakşehir karşılaşması gözlerin pasınını silerken siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş her iki takımın mücadelesini övdü. Deneyimli çalıştırıcı "Ben bile sahada koşmadığım halde yorgunluk hissediyorum. Maça odaklanmakta sıkıntı çektik" dedi. Güneş "Kazanmak istiyorduk. Böyle kapanan takımlara karşı daha dinamik oynamamız gerekiyordu. Başakşehir iyi kapanan, çabuk kontratak yapan bir takım. Fiziksel ve zihinsel olarak bu maça hazır değildik. Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de arka arkaya zorlu maçlar oynuyoruz. Daha baskılı oynamamız, pas yüzdesini daha iyi yapmamız gerekiyordu" dedi.



BAŞAKŞEHİR'İN PES ETMEYEN BİR YAPISI VAR

Şenol Güneş şu aşamada futbolcularını suçlamasının söz konusu olmadığını belirterek "Zorlu bir süreçten geçiyoruz" ifadesini kullandı. Şenol Güneş, Medipol Başakşehir'in analizini iyi yaptıklarını ancak rakibin sahada kendilerini başarıyla durdurduğunu belirtti. Güneş "Liderliğe yükselmeyi hedeflemiştik. Ancak 1 puan alabildik. Başakşehir çok diri bir takım. Pes etmeyen bir yapıları var. Topu size verseler de istediklerinizi yapmanıza izin vermiyorlar" dedi.



EMRE ÇIKINCA BASKI YEDİK

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avıcı, dün geceki maçı "Emre'den önce ve sonra" diye ikiye ayırdı. Avcı, "Oyunun ilk bölümünde çok doğru olarak bunları yaptık. Beşiktaş şimdiye kadar ilk 35 dakika böyle bir duruma hiç yaşamadı. Ama Beşiktaş'ın bireysel olarak çok iyi oyuncuları var. Golü de duran toptan yedik. Emre öncesi Emre sonrası diye maçı da anlatabiliriz. Organizasyonu yapan oyuncunun çıkmasıyla biraz baskıyı yedik" dedi.



ARENA 'DA AKILLARDA İKİ POZİSYON KALDI!

Dün geceki önemli maçın hakemi Cüneyt Çakır karşılaşmanın genelinde başarılı bir yönetim gösterirken maçın son bölümündeki 2 pozisyon tartışmalara neden oldu.



KRİTİK KARARLAR

88. dakikada Medipol Başakşehir'in oyuncusu Mahmut'un kaleci Fabri ile karşı karşıya kalıp attığı gol öncesinde girdiği ikili mücadelede Oğuzhan'ı kolundan çektiği gerekçesiyle Beşiktaş lehine faul verildi. 90+2'de ise kart sınırındaki Ricardo Quaresma'nın yaptığı faule Cüneyt Çakır'ın kart çıkartmaması da tartışmaya neden oldu.



MAÇ ÖNCESİNDE HARİKA JESTLER

Vodafone Arena'nın yapımı sırasında iç saha maçlarını zaman zaman Fatih Terim Stadı'nda oynayan Beşiktaş, Başakşehir Kulübüne hazırladığı pankartla teşekkür etti. Reklam panolarında, "2 sezon boyunca evinin kapılarını bize açan Başakşehir Futbol Kulübü'ne teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. Beşiktaşlı futbolcular "Evinize hoşgeldiniz" yazılı pankartla çıktı. Turuncu-lacivertli kulüp ise Twitter hesabından "Yeni eviniz Vodafone Arena hayırlı olsun. Nazar boncuğumuzu aldık, akşama geliyoruz.@Besiktas" şeklinde paylaşımda bulundu.



TOSİC SON ANDA KADRODAN ÇIKTI

Beşiktaş'ta dün gece forma giymesi beklenen isimlerden biri olan Dusko Tosic, sakatlığından kalan ağrılar geçmeyince kadrodan çıkartıldı. Sırp futbolcunun yerine savunmanın göbeğinde Atınç Nukan görev yaptı. Atınç böylece ligde 2 maç üstü üste oynamış oldu.

