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Atatürk Stadyumu'nda çıktı

Atatürk Stadyumunda yangın çıktı
'un maçlarını yaptığı 'Timsah Arena'nın tamamlanarak hizmete açılmasının ardından yıkımına başlanan Atatürk Stadyumu'nda çıktı. Madde bağımlıları tarafından çıkartıldığı sanılan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan ve kısa süre önce yıkımına başlanan Bursa Atatürk Stadyumu'nun kapalı kale arkası tribünlerinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Stadyumdan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen 5 itfaiye aracı ve 13 itfaiye eri, yangını 1 saat süren çalışma sonrasında söndürebildi. Polis ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlatırken görgü şahitleri yangından kısa süre önce madde bağımlısı olduğundan şüphelenilen 3 kişinin olay yerinden uzaklaştığını söyledikleri öğrenildi.
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  • 27 Kasım 2016, Pazar 21:26
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