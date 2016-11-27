Advocaat’tan kontra uyarı

Son 6 resmi maçını galibiyetle kapatan ve ligde hızla zirviye doğru yol alan Fenerbahçe'de teknik patron Dick Advocaat, Çaykur Rizespor maçı öncesinde Sarı- Lacivertli futbolculara bu önemli maçın stratejisini detaylarıyla anlattı. Çaykur Rizespor'un ön önemli silahının kontratak olduğunun altını çizen Advocaat, "Takım halinde çok koşuyorlar ve iyi kapanıyorlar. tatlı sert bir yapıları var. Kontraya karşı dikkatli olmalıyız. Beklerimiz Galatasaray derbisinde omlduğu gibi sırayla hücuma çıksın. Sabırlı ve dikkatli olmalıyız. Golü ararken savunma güvenliğini unutmayalım. Disiplinden taviz vermezsek eninde sonunda golü buluruz. Ama öncelikle rakibi havaya sokmadan sağlam oynamalıyız"



YORGUNLUK DİYE BİR BAHANE OLMAZ

Harika bir galibiyet serisini yakaladıklarını bu serinin ve özellikle Galatasaray derbisi zaferinin anlam kazanması için Çaykur Rize deplasmanından 3 puanla dönmelerdi gerektiğini altını çizen Advocaat, şöyle devam etti: "90 dakikanın her anında tam konsantre olmamız şart. Son maçlarında Başakşehir'e son anda yenildiler. Yorgunluk bahanemiz yok. Kazanmak zorundayız"



ADVOCAAT RİZE'Yİ EZBERLETTİ

Yardımcıları ile birlikte Rize'nin maçlarını analiz eden Advocaat, Yeşil-Mavili takımın tüm yönlerini tek tek Sarı-Lacivertli futbolculara anlattı.