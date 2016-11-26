Zirvede yüksek gerilim!

Beşiktaş ligde en kritik maçlarından birine çıkacak. Ligde 27 puanla 2. sırada bulunan Kartal Vodafone Arena'da 29 puanlı lider Başakşehir'i konuk edecek. CüneytÇakır'ın yöneteceği zorlu maç saat 19.00'da başlayacak. Beşiktaş bu sezonun flaş takımı Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmayı kazandığı takdirde liderlik koltuğuna oturacak. Kartal'da Caner, Talisca, Rhodolfo bugün yok. Tosic'in durumu ise belirsiz. Başakşehir'de ise Hakan oynamayacak.
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