Yanal’ın hedefi en az 20!

Geride kalan 11 haftada 11 toplayan ve düşme hattına bir hayli yaklaşan Trabzonspor çıkış arayışında... Teknik direktör Ersun Yanal, ligin ikinci devresine daha rahat bir şekilde girebilmek için hesap kitap yapmaya başladı. Tecrübeli hoca, bu sezon 16 hafta sürecek olan ilk devreyi minimum 20 puanla bitirmek istiyor. Bunun için Trabzonspor'un kalan 5 maçtan en az 9 puan çıkarması gerekiyor.



ZORLU BİR FİKSTÜR BEKLİYOR

Ligde yarın zorlu Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak olan Bordo-Mavililer, ardından da Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Trabzonspor ardından yeni stadı Akyazı Arena'daki ilk maçında Adanaspor ile karşı karşıya gelecek. Karadeniz ekibini bu maçın ardından çok zorlu bir fikstür bekliyor. Trabzonspor önce Başakşehir ile İstanbul'da, ardından da evinde Fenerbahçe ile oynayacak ve ilk devreyi bitirecek.



TRANSFER ZİRVESİ YAPILACAK

Teknik direktör Ersun Yanal bu zorlu maratondan en az hasarla çıkmanın planlarını yapıyor. Bu nedenle futbolcularıyla sürekli toplantılar gerçekleştiren başarılı hoca, Trabzonspor formasına yakışır bir mücadele sergilemeleri gerektiğini vurguluyor. Öte yandan Bordo-Mavililer'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Başkan yardımcısı Nevzat Aydın ve Ersun Yanal, scout ekibininb belirlediği isimleri Gençlerbirliği maçının ardından masaya yatıracak. Yanal devre arasında 4 takviye birden yapılmasını isterken, kulübün içinde bulunduğu ekonomik durum yönetimi bir hayli zorluyor.