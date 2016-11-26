Vodafone Arena'da kardeş payı

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında liderlik maçında iki namağlup takım Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşılaştı. Vodafone Arena'da oynanan ve hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelede taraflar puanları paylaştı. Cengiz Ünder'in golüyle öne geçen Başakşehir'e siyah-beyazlılar Marcelo Guedes ile cevap verdi. Zorlu deplasmanda 1-1'lik beraberlikle ayrılan Abdullah Avcı'nın ekibi puanını 38 yaptı ve liderliği bırakmadı. 28 puanlı Beşiktaş ikinci sırada zirve takibini sürdürdü.

VODAFONE ARENA'DA CENGİZ'İN GOLÜ

Dolmabahçe'de maça hızlı başlayan ve sağlı sollu ataklarla Kartal'ı bunaltan turuncu-lacivertliler 20. dakika biterken Cengiz Ünder'in golüyle öne geçti. Visca'nın etkili ortasında yarım voleyle topu uzak direğe gönderen Cengiz, kaleci Fabri'yi avlamayı başardı: 1-0.

EMRE BELÖZOĞLU YARIDA BIRAKTI

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı sakatlıklar nedeniyle 2 oyuncu değişikliğini sakatlık nedeniyle yaptı. İlk yarıda Emre Belözoğlu sakatlanarak çıktı yerine Attamah girdi. İkinci yarının başında ise Ferhat Öztorun'un yerine Eren Albayrak oyuna dahil oldu.

KARTAL MARCELO İLE GÜLDÜ

Vodafone Arena'da kafa golleriyle öne çıkan Brezilyalı stoper Marcelo Guedes, 51'de sahneye çıktı ve kornerden gelen ortaya yaptığı vuruşla skoru dengeledi.

BAŞAKŞEHİR %100'LÜK POZİSYONU HARCADI

Konuk takım 80. dakikada yakaladığı kontra atakta gole çok yaklaştı. Atılan derin pasta Mossoro' ile karşı karşıya kalan kaleci Fabri yatarak topu çeldi, dönen topta Edin Visca boş kaleye karşı vuruşunda auta yolladı.

ABOUBAKAR'IN YERİNE OLCAY ŞAHAN

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş 83. dakikada golcü Aboubakar'ı kenara aldı. Kamerunlu golcünün yerine Olcay Şahan oyuna girdi. Başakşehir'de üçüncü ve son oyuncu değişikliğinde 87. dakikada Mehmet Batdal çıktı, Mustafa Pektemek oyuna dahil oldu.

DOLMABAHÇE'DE SOĞUK DUŞ!

89'da Mahmut Tekdemir topu ağlara gönderdi ancak öncesinde Mossora'nun, Oğuzhan Özyakup'un kolundan çektiği gerekçesiyle Cüneyt Çakır oyunu durdurdu. Abdullah Avcı golün iptalinin ardından 4. hakeme kadar gidip itirazlarda bulundu.