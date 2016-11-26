Süper Lig’de bugün 3 maç daha var

Bugün Beşiktaş-Başakşehir maçının dışında ligde 3 karşılaşma daha oynanacak... Saat 13.00'te Kardemir Karabükspor evinde Gaziantepspor'u konuk edecek. Ayrıca 16.00'da Akhisar- Kasımpaşa ve 19.00'da Antalyaspor- Adanaspor maçları da yapılacak.