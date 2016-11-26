Sivas'ta ilginç görüntü! Bir maç iki mevsim

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Sivasspor, sahasında Eskişehirspor'u 2-0 mağlup etti.

"HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET ALDIK"

Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, sahalarında Eskişehirspor'u yendikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Bakkal, TFF 1. Lig'in 12. haftasında Sivasspor'un sahasında Eskişehirspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, güzel ve keyifli bir maç olduğunu söyledi.

Galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik eden Bakkal, "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Özelikle geçen hafta aldığımız mağlubiyet sonrası altı oyuncu rotasyonuyla enerjisi yüksek bir maç oldu. Özelikle buzlu sahadaki mücadelelerinden dolayı tüm oyuncularımı kutluyorum. Bunun devam etmesi gerekiyor." dedi.

ESKİŞEHİRSPOR CEPHESİ

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Mehmet Tezcan ise 12 hafta sonra mağlup olduklarını ve karşılaşmayı gol atmadan tamamladıklarını belirtti.

Sivasspor'un özelikle ilk yarıda yaptığı mücadeleyle maçı kazandığını aktaran Tezcan, "Penaltıyı atsaydık maçı berabere götürme şansımız vardı. Onu da değerlendiremedik." dedi.

BUZLANMA SAHAYI İKİYE BÖLDÜ

Stadın zemininde soğuk hava nedeniyle ilginç görüntü oluştu. Zeminin gölgede kalan kısmında ortaya çıkan buzlanma, çim sahayı adeta ortadan ikiye böldü.