Sadece puanlar değil primler de gitti

Trabzonsporlufutbolcular yönetiminsezon başındadeğiştirdiği ve performansadayalı hale getirdiğiprim sisteminedeniyle kaybedilenpuanlar sonrası önemlioranda maddi kayıpyaşadı. Bordo-Maviliyönetim, "Eğer sahadapuan kaybediliyorsasaha dışında dabununyaptırımı olmalıydı"ifadelerini kullandı.Trabzonspor GenelSekreteri GençağaMeriç, "Biz olması gerekensistemi getirdik.Başarı gelirse Trabzonsporda kazanır,o formayı giyen oyuncularda.Gelecekte busistemi daha da geliştiripgüncelleyeceğiz"ifadelerini kullandı.
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