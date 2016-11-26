Sadece puanlar değil primler de gitti

Trabzonsporlu futbolcular yönetimin sezon başında değiştirdiği ve performansa dayalı hale getirdiği prim sistemi nedeniyle kaybedilen puanlar sonrası önemli oranda maddi kayıp yaşadı. Bordo-Mavili yönetim, "Eğer sahada puan kaybediliyorsa saha dışında da bunun yaptırımı olmalıydı" ifadelerini kullandı. Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, "Biz olması gereken sistemi getirdik. Başarı gelirse Trabzonspor da kazanır, o formayı giyen oyuncularda. Gelecekte bu sistemi daha da geliştirip güncelleyeceğiz" ifadelerini kullandı.