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Sadece puanlar değil primler de gitti

Yönetimin yeni prim sistemi sonrası futbolcular büyük para kaybetti...

Sadece puanlar değil primler de gitti
Trabzonsporlu futbolcular yönetimin sezon başında değiştirdiği ve performansa dayalı hale getirdiği prim sistemi nedeniyle kaybedilen puanlar sonrası önemli oranda maddi kayıp yaşadı. Bordo-Mavili yönetim, "Eğer sahada puan kaybediliyorsa saha dışında da bunun yaptırımı olmalıydı" ifadelerini kullandı. Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, "Biz olması gereken sistemi getirdik. Başarı gelirse Trabzonspor da kazanır, o formayı giyen oyuncularda. Gelecekte bu sistemi daha da geliştirip güncelleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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