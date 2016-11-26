O Baykuşlar biraz bekleyecek

Galatasaray Sportif A.Ş yöneticisi Levent Nazifoğlu, 3-1 kazanılan Bursaspor maçının ardından basın mensuplarına çarpıcı açıklamalar yaptı. Nazifoğlu, "Tribündeki sayıyı az bulmuyorum. Seyirci yorumunu yapmıştır. Benim için bütün TV'lerde sağolsunlar kayboldu dediler. Maçtan sonra soyunma odasından çıkıp otobüse gidiyorum. Benim maçtan sonra kamera arayacak halim yok. Bazı baykuşlar var. Yenilince ortada yok diyorlar. Biz yendiğimizde de, yenildiğimizde de çıkar konuşuruz. Şimdi o baykuşlar biraz bekleyecekler. Biraz değil daha çok bekleyecekler... Bunu böyle bilsinler" ifadelerini kullandı.



BEŞİKTAŞ-BENFICA MAÇINDAN ÖRNEK VERDİ

Nazifoğlu, "Drogba ile ilgili bir tasarrufumuz yaşı dolayısıyla olmayacak. Futbolda düşüşler var. Beşiktaş maçı şansa 3-3'e getirdi demiyorum. Çarpıtacaklar hemen çünkü. Çok güzel bir geri dönüş yaptılar. Mesela kim diyebilirdi Beşiktaş'ın 30 dakikada Benfica karşısında 3-0 geriye düşeceğini? Ya da 3-0'dan sonra maçın 3-3'e geleceğini. Futbolda böyle şeyler oluyor" diyerek sözlerini tamamladı.



