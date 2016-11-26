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Milli Takım’a gitmedi 4 maç ceza yedi

TBF sakatlığını bahane eden Sanders’a ağır bir ceza kesti

Milli Takım’a gitmedi 4 maç ceza yedi
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Bosna Hersek ile Romanya maçları için kampa katılmayan Bellona AGÜ oyuncusu Lara Sanders'a 4 maç ceza verdi

SAĞLIK RAPORU ALMAMIŞ
ABD asıllı oyuncunun sağlık kuruluşundan rapor almaksızın sağlık sorunu olduğu gerekçesiyle kampa katılmadığının anlaşıldığı belirtildi.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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