Milli Takım’a gitmedi 4 maç ceza yedi

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Bosna Hersek ile Romanya maçları için kampa katılmayan Bellona AGÜ oyuncusu Lara Sanders'a 4 maç ceza verdi



SAĞLIK RAPORU ALMAMIŞ

ABD asıllı oyuncunun sağlık kuruluşundan rapor almaksızın sağlık sorunu olduğu gerekçesiyle kampa katılmadığının anlaşıldığı belirtildi.