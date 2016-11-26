Hedefe dimDİCK gidiyor!

Kasım ayında müthiş bir çıkış yakalayan ve son 6 resmi maçını da kazanan Fenerbahçe, teknik patron DickAdvocaat yönetiminde harika bir dönem geçiriyor. UEFA Avrupa Ligi'nde lider olan, ligde de maçları kazandıkça adımn adım zirveye kaylaşan Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik patronu futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Çaykur Rize ve Beşiktaş...Bu iki maçı da kazanırsaklider olmaya 1 adım kalır.Sonrasında da çok önemli Feyenoorddeplasmanımız var. AmaRize ve Beşiktaş'ı geçersek o moralleFeyenoord önünde işimizçok kolaylaşır" dedi. Sezon başında Monaco'ya elenerek Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme şansını kaybeden Fenerbahçe, Süper Lig'de de ilk 3 maçta sadece 1 puan almıştı.
LİGİN DİBİNDEN ADIM ADIM ZİRVEYE... Süper Lig'in 4. haftasında 5-1 kazandığı Kasımpaşa maçıyla önemli bir çıkış yakaladı. Süper Lig'de ilk 3 haftada topladığı bir puanla sıralamada son 3 takımdan biri olan Fenerbahçe, üst üste aldığı iyi sonuçların ardından 11. hafta sonunda 3. sıraya kadar tırmandı. UEFA Avrupa Ligi'nde de son maç öncesi lider durumda. Fenerbahçe, son 12 resmi maçta 9 galibiyet alırken, 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.
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