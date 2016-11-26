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Güneş’ten öğretmenine vefakar davranış

ilkokul öğretmeni Yurdanur Güçlü’yü ziyaret etti. Güçlü, “Şenol’la gurur duyuyorum” ifadesini kullandı

Güneş’ten öğretmenine vefakar davranış
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ilkokul öğretmeni Yurdanur Güçlü'yü ziyaret etti. 1959-1962 yılları Trabzon Kaledibi İlkokulu'nda Şenol Güneş'in öğretmenliğini yapan Güçlü bu ziyaretten dolayı duygulandı.

BAŞARILI BİR İNSAN
Güçlü, tüm öğrencilerini Atatürk İlkelerine göre yetiştirmeye çalıştığını belirterek "Şenol tam istediğim şekilde Atatürkçü ve başarılı bir insan olarak yetişti. Tüm ülkenin gurur duyduğu başarılara imza attı ve bu başarıları devam ediyor. Onunla gurur duyuyorum" dedi.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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