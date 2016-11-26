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Emre: En büyük rakip Beşiktaş

Yıldız futbolcu bugünkü kritik maç öncesi açıklamalarda bulundu...

Emre: En büyük rakip Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir'in takım kaptanı Emre Belözoğlu, şampiyonluk yarışındaki en büyük rakiplerinin Beşiktaş olduğunu söyledi. Emre, Beşiktaş ile çok kritik bir maç oynayacaklarını söyledi.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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