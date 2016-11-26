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Çılgınca bir maç oldu

Çılgınca bir maç oldu
Benfıca ile oynadıkları maçı Sırp basınına değerlendiren Tosic, "Çılgınca bir maçtı, statta deprem oluyordu. Hafızalardan silinmeyecek bir maç oldu. Taraftarımız bize inandı ve güç verdi. En büyük övgüyü onlar hak ediyor" ifadesini kullandı.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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