Çılgınca bir maç oldu

Benfıca ile oynadıkları maçı Sırp basınına değerlendiren Tosic, "Çılgınca bir maçtı, statta deprem oluyordu. Hafızalardan silinmeyecek bir maç oldu. Taraftarımız bize inandı ve güç verdi. En büyük övgüyü onlar hak ediyor" ifadesini kullandı.