Aslan gibi döndü

ASLAN kendine geldi... Geçen hafta Fenerbahçe'ye yenilen, son 4 maçta 9 puan kaybeden Galatasaray, Bursaspor'u TT Arena'da 3-1 yenerek moral buldu. Cimbom böylece maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. 14. dakikada Bursaspor öne geçti. Batalla'nın ara pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş, penaltı noktası üzerinde yaptığı vuruşla skoru 1-0 yaptı. 26. dakikada Deniz Yılmaz'ın sert şutu yan ağlarda kaldı. Deniz Yılmaz'ın şutu Muslera'dan döndü. Topu önünde bulan Batalla'nın yaptığı vuruşta ise Muslera bu kez topu kornere attı. 31. dakikada Sneijder ve Podolski arasındaki paslaşma sonrası kaleci ile karşı karşıya kalan Yasin maça beraberliği getirdi:



SNEIJDER EN SONUNDA GOLÜNÜ ATTI

Cimbom ikinci yarıya çok istekli başladı. 55. dakikada Galatasaray öne geçti. Frikikte topun gerisine geçen Hollandalı yıldız Sneijder çok güzel bir vuruşla kaleci Harun'u avladı: 2-1. 62. dakikada Sneijder'in ceza sahası dışından sert şutunu Harun güçlükle kurtardı. 68. dakikada Bruma sağına çekip vurdu, Harun yine gole izin vermedi. 90+2. dakikada Galatasaray çok hızlı çıktı. Sinan'ın asistinde Eren Derdiyok çok şık bir plase ile skoru belirledi: 3-1.



ARENA'DA BARIŞ ŞİMŞEK'E PENALTI&OFSAYT İSYANI

Çok büyük bir mücadeleye sahne olan Galatasaray- Bursaspor maçına hakem Barış Şimşek'in kararları damgasını vurdu... Konuk ekibin 1-0 öne geçtiği pozisyonda golü atan Kubilay Kanatsızkuş'un ofsayt pozisyonunda olmasını süzemeyen Şimşek bu pozisyondan 1 dakika sonra bu kez Galatasaray'ın net bir penaltısını es geçti. Bu pozisyonun ardından sarı- Kırmızılı futbolcular ve tribünler adeta isyan etti.



DERDİYOK HASRETİ BİTİRDİ

Ligin 5. haftasında oynanan Beşiktaş maçından bu yana golle buluşamayan Eren Derdiyok hasrete son verdi. Bursa maçının 86. dakikasında oyuna giren yıldız futbolcu, Sinan Gümüş'ün asistinde ağları sarstı. İlk 5 haftada 5 gol atan Eren Derdiyok böylece ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı. Tecrübeli yıldız golün ardından büyük sevinç yaşadı.



TOLGA CİĞERCİ 18'DE YOK SELÇUK İNAN 11'DE

Hafif sakatlığı bulunan ve son idmanda yer almayan Tolga Ciğerci, Bursaspor maçının 18 kişilik kadrosuna giremedi. Riekerink, derbide yedek bıraktığı Selçuk İnan'ı yeniden 11'e alırken, bu kez Eren Derdiyok'u kulübeye gönderdi. Lukas Podolski ileride tek forvet olarak görev yaptı.