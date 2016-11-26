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Arena’da taraftar tepkisi

Arena’da taraftar tepkisi
G.Saray taraftarları, sarı-kırmızılı ekibin Bursaspor ile oynadığı karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Sarı- kırmızılı ekibin son haftalarda aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle sarı-kırmızılılar tribünleri boş bıraktı. Taraftarlar maçtan önce takımı tribünlere çağırdı ancak yumruk şov yaptırmadı.
  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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