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Alanya evinde çok güzel

Alanya evinde çok güzel
SPOR Toto Süper Lig'de sahasında Kayserispor'u 3-0 yenerek evinde 4. galibiyetini aldı. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Isaac Sackey, 87'de penaltıdan Vagner Love ve 90+1'de penaltıdan Emre Akbaba kaydetti. Kayserispor'da kaleci Muammer Yıldırım, penaltı düdüğünün ardından hakem Ümit Öztürk'e itirazlarını sürdürdüğü ve temasta bulunduğu için kırmızı kart gördü. Aytemiz Alanyaspor puanını 14'e yükseltti. Kayserispor ise 9 puanda kaldı.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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