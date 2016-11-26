Alanya evinde çok güzel

SPOR Toto Süper Lig'de Alanyaspor sahasında Kayserispor'u 3-0 yenerek evinde 4. galibiyetini aldı. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Isaac Sackey, 87'de penaltıdan VagnerLove ve 90+1'de penaltıdan Emre Akbaba kaydetti. Kayserispor'da kaleci MuammerYıldırım, penaltı düdüğünün ardından hakem Ümit Öztürk'e itirazlarını sürdürdüğü ve temasta bulunduğu için kırmızı kart gördü. Aytemiz Alanyasporpuanını 14'e yükseltti. Kayserisporise 9 puanda kaldı.
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