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Aatıf’a “Hazır ol”emri geldi

Fenerbahçe’nin Rize’deki 10 numarası Aatıf olacak. Advocaat oyuncusuna “Hazır ol” dedi

Aatıf’a “Hazır ol”emri geldi
Galatasaray ila oynanan derbi maçta görev yapmayan, Avrupa kadrosunda yer almadığı için Zorya'ya karşı da oynamayan Aatıf, yarınki zorlu Çaykur Rize deplasmanında Fenerbahçe'nin taze kuvveti olacak. Teknik direktör Dick Advocaat'ın futbolcusunu Çaykur Rize maçına hazırladığı ve forvet arkasında görevlendireceği belirtildi. Fenerbahçe'nin bu maçta santrforunun ise Robin Van Persie olması neredeyse kesin gibi.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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