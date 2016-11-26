Aatıf’a “Hazır ol”emri geldi

Galatasaray ila oynanan derbi maçta görev yapmayan, Avrupa kadrosunda yer almadığı için Zorya'ya karşı da oynamayan Aatıf, yarınki zorlu Çaykur Rize deplasmanında Fenerbahçe'nin taze kuvveti olacak. Teknik direktör Dick Advocaat'ın futbolcusunu Çaykur Rize maçına hazırladığı ve forvet arkasında görevlendireceği belirtildi. Fenerbahçe'nin bu maçta santrforunun ise Robin Van Persie olması neredeyse kesin gibi.