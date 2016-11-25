Yorgun Beşiktaş ara vermedi

Benfica maçının özellikle 2. yarısında müthiş bir efor sarfeden Beşiktaş, ligde yarın liderlik maçına çıkacağı Başakşehir için hazırlıklarına ara vermeden başladı. Siyah- Beyazlı ekipte Benfica maçındaç forma giyen oyuncular yenileme idmanı ile yetinirken, diğerleri 1 saat 20 dakika süren bir çalışma yaptı. Beşiktaş bugün de çalışacak.