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Yorgun ara vermedi

, lider Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı...

Yorgun Beşiktaş ara vermedi
Benfica maçının özellikle 2. yarısında müthiş bir efor sarfeden Beşiktaş, ligde yarın liderlik maçına çıkacağı Başakşehir için hazırlıklarına ara vermeden başladı. Siyah- Beyazlı ekipte Benfica maçındaç forma giyen oyuncular yenileme idmanı ile yetinirken, diğerleri 1 saat 20 dakika süren bir çalışma yaptı. Beşiktaş bugün de çalışacak.
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