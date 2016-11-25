Takıma uçak cezası!

Trabzonspor yönetim kurulu alınan başarısız sonuçların ardından yaptığı toplantı da özel uçak seferlerinin kaldırılmasını kararlaştırdı. Bundan sonraki süreçte sadece mecbur kalınan deplasmanlara özel uçakla gidileceği diğer deplasmanlara ise tarifeli uçakla ulaşım sağlanacağı belirtildi.



İLK UYGULAMA BU HAFTA

Kötü sonuçların ardından futbolcuları cezalandırmak amacıyla alınan bu kararın ilk uygulaması Ankara deplasmanında uygulamaya sokulacak. Bordo-Mavili kafile Başkent deplasmanına özel uçakla değil tarifeli uçakla gidecek. Futbolcuların yönetimin aldığı bu karara son derece saygılı bir şekilde yaklaştığı da ifade ediliyor.



ONAZİ'DEN LAZİO'YA PARA İHTARI

Ogenyi Onazi, eski kulübü Lazio'ya FIFA aracılığı ile ihtar çekerek, 2 aylık ödenmemiş maaşının yatırılmasını istedi. İtalyan kulübü ise, "Ayrılırken hiçbir şey talep etmeyeceğini beyan etmiştir" şeklinde bir açıklama yaptı.