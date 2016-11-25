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RVP’ye sakatlık önlemi

Advocaat’tan dün kadro sürprizi geldi. Hollandalı hoca yoğun maç temposunda sakatlık yaşamaması için Van Persie’yi M.United maçındaki gibi yine yedek bıraktı...

RVP’ye sakatlık önlemi
Son haftaların formda ismi Robin van Persie, Avrupa Ligi'nde oynanan Zorya maçına yedek soyundu... Teknik patron Advocaat'ın, yoğun maç temposunda Hollandalı yıldızı sakatlıktan korumak için bu kararı aldığı öğrenildi.

MEHMET TOPAL GERİ DÖNDÜ
Galatasaray derbisine cezalı olan Mehmet Topal yeniden ilk 11'e girerken, Neustadter yedek kaldı. Alper yine orta alanda görev yaptı.

OZAN 53 GÜN SONRA
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Ozan Tufan tam 53 gün aradan sonra Zorya Luhansk maçının kadrosunda kendisine yer buldu. 1 haftadır takımla çalışmalarını sürdüren genç yıldız hazır olmadığı gerekçesiyle Galatasaray maçının kadrosuna girememişti.
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