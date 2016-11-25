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Rebrov’dan Beşiktaş’a gözdağı

Rebrov’dan Beşiktaş’a gözdağı
Napoli ile deplasmanda golsüz berabere kalan Dinamo Kiev'in teknik patronu , "Son maçımızda Beşiktaş karşısında elimizden geleni yapacağız. Prestij için, güzel bir deneyimle Şampiyonlar Ligi'ni kapatmak istiyoruz" dedi.
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