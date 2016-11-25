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ile ortaladı ortalık yıkıldı

Rabona ile ortaladı ortalık yıkıldı
UEFA maçın adamı olarak Cenk'i seçti ama, Beşiktaş'ın son golünde 'nın 'Rabona' harekiyle yaptığı orta olay oldu. Siyah- Beyazlılar twitter ve instagram hesaplarından Quaresma ile ilgili paylaşımlar yaptılar. Portekizli yıldızı göklere çıkaran taraftarlar, "Onu izlemek gerçekten büyük bir zevk. Keşke Sergen Yalçın ile birlikte oynayabilseydi. Böyle bir oyuncumuz olduğu için şanslıyız" yorumları yaptılar.
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