Rabona ile ortaladı ortalık yıkıldı

UEFA maçın adamı olarak Cenk'i seçti ama, Beşiktaş'ın son golünde Quaresma'nın 'Rabona' harekiyle yaptığı orta olay oldu. Siyah- Beyazlılar twitter ve instagram hesaplarından Quaresma ile ilgili paylaşımlar yaptılar. Portekizli yıldızı göklere çıkaran taraftarlar, "Onu izlemek gerçekten büyük bir zevk. Keşke SergenYalçın ile birlikte oynayabilseydi. Böyle bir oyuncumuzolduğuiçin şanslıyız" yorumları yaptılar.
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