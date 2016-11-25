Osmanlıspor turu erteledi

Osmanlıspor, Steaua Bükreş’e karşı 30’da Ndiaye ile öne geçti... 68’de Momcilovic ve 86’da Tamas’ı durduramadı. Başkent temsilcisi 8 Aralık'ta evinde Zürich ile oynayacağı maçtan 1 puan alırsa adını son 32 takım arasına yazdıracak.
UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda mücadelede eden temsilcimiz Osmanlıspor, deplasmanda Steaua Bükreş'e2-1 mağlup oldu. Bükreş'tekiUlusal Arena'da oynanan mücadeleye iyi başlayan Osmanlıspor rakibi karşısında 30. dakikada BadouNdiaye ile öne geçti. Ancak Rumen temsilcisi Steaua Bükreş, 68. dakikadaMarko Momcilovic ve86'da Gabriel Tamas ile bulduğu gollerle maçı kazandı. Bu sonucun ardından Steaua Bükreş puanını 6'ya yükseltirken Osmanlıspor 7 puanda 1. sırada kaldı.
İŞTE OSMANLISPOR İÇİN TUR SENARYOLARI Temsilcimiz, gruptaki son maçında 6 puanlı Zürich'i ağırlayacak. 6 puanlı bir diğer takım Villarreal ise Steaua'yu konuk edecek. Grubun son haftasında Osmanlıspor,Zürich ile kozlarını paylaşacak ve alacağı en az 1 puan Osmanlıiçin tur demek olacak. Osmanlı, Zürich'e mağlup olması durumunda ise Villarreal-Steaua Bükreş maçından gelecek beraberliği bekleyecek ve 3'lü averaj ile turlayacak.
AKÇAY'IN AVRUPA'DA 2. YENİLGİSİ Osmanlı hocası Mustafa Reşit Akçay, teknik direktör olarak çıktığı 23. Avrupa maçında ikinci kez yenildi. Tecrübeli çalıştırıcının Avrupa'da 16 galibiyeti bulunuyor. Akçay, "Kazanabileceğimiz bir maçtı. İkinci yarıda rakibimize çok pozisyon verdik" dedi. Diğer maçta Zürich ile Villarreal 1-1 berabere kaldı.
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