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Öğretmen ’e çiçek jesti yaptılar

Öğretmen Şenol Güneş’e çiçek jesti yaptılar
Beşiktaşlı futbolcular ve teknik kadro, Öğretmenler Günü dolayısıyla dünkü antrenman öncesi 'e çiçek verdi. Tecrübeli hoca Güneş, futbolculuk döneminde edebiyat öğretmenliği yapmıştı
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