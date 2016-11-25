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Kocaman yıkım!

Aykut Kocaman’ın çalıştırdığı , Shakhtar’a farklı yenilerek Avrupa’dan elendi.

Kocaman yıkım!
Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e 4-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

ESKİ DOST ATTI
Maçın genelinde daha etkili bir oyun ortaya koyan Ukrayna temsilcisi, 10. dakikada Abdülkerim Bardakçı'nın kendi kalesine, 36. dakikada da eski Beşiktaşlı Dentinho'nun attığı gollerle devreyi 2-0 önde kapattı. 66. dakikada Hırvat futbolcu Srna'nın asistinde Eduardo da Silva'nın attığı golle farkı 3'e çıkartan Shakhtar Donetsk, 74. dakikada Bernard'ın attığı golle skoru ilan etti: 4-0.

RAKiP GENT
Bu sonuçla Shakhtar Donetsk puanını 15'e yükseltti. Temsilcimiz ise 1 puanda kaldı ve elendi. Konyaspor gruptaki son maçında Gent'i ağırlayacak. Gruptaki diğer maçta ise Gent ile Braga 2-2 berabere kaldı.

BU SEZON TECRÜBE KAZANDIK
Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Shakhtar Donetsk yenilgisi sonrasında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, "10. dakikada kendi kalemize attığımız golle mental açıdan dağıldık. Sonra da toparlayamadık. Avrupa'daki ilk sezonumuzda iyi tecrübeler edendiğimizi düşünüyorum. Artık tüm gücümüzü lige vereceğiz. Ayağa kalkmamız lazım" şeklinde konuştu.
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