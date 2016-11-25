Kocaman yıkım!

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Ukrayna temsilcisi ShakhtarDonetsk'e 4-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti.
ESKİ DOST ATTI
Maçın genelinde daha etkili bir oyun ortaya koyan Ukrayna temsilcisi, 10. dakikada AbdülkerimBardakçı'nın kendi kalesine, 36. dakikada da eski BeşiktaşlıDentinho'nun attığı gollerle devreyi 2-0 önde kapattı. 66. dakikada Hırvatfutbolcu Srna'nın asistinde Eduardo da Silva'nınattığı golle farkı3'e çıkartan Shakhtar Donetsk, 74. dakikada Bernard'ın attığı golle skoru ilan etti: 4-0.
RAKiP GENT
Bu sonuçla Shakhtar Donetsk puanını 15'e yükseltti. Temsilcimiz ise 1 puanda kaldı ve elendi. Konyaspor gruptaki son maçında Gent'i ağırlayacak. Gruptaki diğer maçta ise Gent ile Braga 2-2 berabere kaldı.
BU SEZON TECRÜBE KAZANDIK Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Shakhtar Donetsk yenilgisi sonrasında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, "10. dakikada kendi kalemize attığımız golle mental açıdan dağıldık. Sonra da toparlayamadık. Avrupa'daki ilk sezonumuzda iyi tecrübeler edendiğimizi düşünüyorum. Artık tüm gücümüzü lige vereceğiz. Ayağa kalkmamız lazım" şeklinde konuştu.
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