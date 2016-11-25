Kimseyle görüşme olmadı

Hakkında Milan'a transfer olacağına dair iddialar ortaya atılan Wesley Sneijder ile ilgili en yetkili ağızdan açıklama geldi.



ÇOK MUTLU

Menajer Guido Albers, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Wesley'in 30 Haziran 2018'e kadar sözleşmesi var. Galatasaray'dan ayrılmak için dünyadan herhangi bir kulüple görüşmesi olmadı. İddialar tamamen asılsız. Daha önce de söyledim; Sneijder Galatasaray'da çok mutlu. Aynı şekilde ailesi de" ifadesini kullandı.