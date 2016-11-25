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Avrupa’da geçilmiyor

Kadıköy Avrupa’da geçilmiyor
Zorya Luhansk engelini de aşmayı başaran Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki müthiş Avrupa performansı devam ediyor... Sarı-Lacivertliler taraftarı önünde oynadığı son 9 Avrupa Kupası maçında 8 galibiyet ve 1 beraberlik alırken hiç yenilgi yaşamadı. Öte yandan Fener, lig ve Avrupa'da çektiği son 15 isabetli şutta 9 isabet bularak çok büyük bir yüzde yakaladı.
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