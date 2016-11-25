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Jesus’la çalışmayı çok isterim

Bruma’dan çok ilginç açıklamalar geldi...

Jesus’la çalışmayı çok isterim
Armindo Bruma, Portekiz basınına konuştu... Genç yıldız, eski takımı Sporting'i çalıştıran Jorge Jesus için "Harika bir teknik adam. Sporting veya başka bir kulüpte onunla beraber çalışmayı çok isterim" diye konuştu.
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