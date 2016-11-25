Galatasaray Bursa'yı 3'ledi

Süper Lig'de son 4 maçının 3'ünü kaybederek zirve yarışında yara alan Galatasaray, Bursaspor galibiyetiyle moral buldu. Türk Telekom Arena'da oynanan ve hakem Barış Şimşek'in düdük çaldığı maçı sarı-kırmızılılar 3-1 kazanmasını bildi.

Maçta gol perdesini 14. dakikada Kubilay Kantsızkuş aralarken, Galatasaray bu golde ofsayt itirazında bulundu.

Galatasaray bu gole 32. dakikada Yasin Öztekin'le cevap verdi. Podolski'nin pasında köşeye plaseyi bırakan Yasin ilk yarının sonucunu belirledi.

SNEIJDER GOL ORUCUNU BOZDU

55'te Wesley Sneijder'ın harika frikik golüyle Galatasaray maçta öne geçti. Uzak mesafeden kullandığı frikikte Harun Tekin'i avlamayı başaran Wesley Sneijder bu golüyle Süper Lig'deki 307 günlük sonra gol hasretini sona erdirdi. Sneijder, Galatasaray'da son golünü geçen sezon 23 Ocak 2016'da Osmanlıspor'a atmıştı.

EREN DERDİYOK GOL ORUCUNU BOZDU

G.Saray'da Sneijder gibi bir süredir gole hasret kalan Eren Derdiyok da hasretini Bursaspor karşısında sonlandırdı. Eren Derdiok 90. dakikada takımını rahatlatan golü attı. Galatasaray bu golle karşılaşmayı 3-1 kazanmayı başardı.

Aslan bu galibiyetin ardından puanını 23'e çıkardı. Bursaspor ise 21 puanda kaldı.

SELÇUK İNAN, FORMASINA KAVUŞTU

Fenerbahçe derbisinde teknik direktör Riekerink'ten kesik yiyen Selçuk İnan, Bursaspor müsabakasında formasına yeniden kavuştu.

Derbi maçta yedek soyunan ve mücadelenin son bölümünde oyuna alınmaması nedeniyle yardımcı antrenör Ayhan Akman ile sert bir tartışma yaşayan Selçuk, sarı-kırmızılı ekipte krize neden olurken olayın tatlıya bağlanması sonrası tekrar sahadaki yerini aldı.

EREN DERDİYOK İLK KEZ YEDEK

Galatasaray'ın son haftalardaki formsuz ismi Eren Derdiyok, Bursaspor önünde yedek kaldı.

Bursaspor'a karşı forvette Podolski'yi oynatan Hollandalı çalıştırıcı, geride kalan 11 maçta da başlangıç kadrosunda yer verdiği Eren'e yedekler arasında şans tanıdı.

Sezona iyi bir başlangıç yaparak ilk 5 haftada rakip ağları 5 kez havalandıran Eren, son 6 maçta ise skor üretememişti.

TOLGA CİĞERCİ KADRODA YOK

Sarı-kırmızılı ekibin değişmez isimlerinden olan Tolga Ciğerci, Bursaspor karşısında kadroya alınmadı.

Sarı kart cezalısı olduğu Medipol Başakşehir müsabakasının dışında Galatasaray'ın bu sezon ligde çıktığı 11 maçın 10'unda görev yapan Tolga, Bursaspor önünde ilk 18'de dahi yer almadı.

SERDAR AZİZ FORMAYI KAPTI

Bu sezon Galatasaray formasıyla ilk resmi maçına Fenerbahçe önünde çıkan Serdar Aziz, Bursaspor maçında da formayı kaptırmadı.

Derbi maçtaki performansıyla beğeni toplayan ancak yaptığı kritik bir hatada penaltıya sebebiyet veren Serdar Aziz, teknik direktör Riekerink'in yine ilk 11 tercihleri arasında yer aldı.

Öte yandan, Fenerbahçe maçında yüzüne aldığı darbe sonrası burnunda kırık tespit edilen Serdar Aziz, Bursaspor müsabakası öncesi kendisine özel maske hazırlanmasına karşın, sadece bir bandajla oynadı.



LİNNES BU KEZ SOL BEKTE

Galatasaray'ın Norveçli savunma oyuncusu Martin Linnes, uzun bir aradan sonra Bursaspor karşılaşmasında şans bulurken, bu kez sol bekte görev aldı.

Sezonun ilk maçında Kardemir Karabükspor'a karşı ilk 11'de yer alan ve sergilediği kötü performansın ardından henüz 39. dakikada kenara gelen Linnes, ardından ligde oynanan 10 karşılaşmada da sahaya çıkamazken, teknik direktör Riekerink, Carole'ün sarı kart cezalısı durumuna düşmesi sonrası Norveçli oyuncuyu sol bekte görevlendirdi.

HAMZAOĞLU ESKİ TAKIMINA KARŞI

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, eski takımı Galatasaray'a karşı Bursaspor'un başında sahaya çıktı.

Geride kalan sezonun 11. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasında Galatasaray'ın başında bulunan Hamzaoğlu, ardından gelişen süreçte görevden alınırken, geçen 1 yıldan sonra Bursaspor'un teknik direktörü olarak bir kez daha Türk Telekom Arena'ya geldi.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Galatasaray taraftarları, sarı-kırmızılı ekibin Bursaspor ile oynadığı karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

Sarı-kırmızılı ekibin son haftalarda aldığı başarısız sonuçlar ve THY Avrupa Ligi'ndeki Galatasaray Odeabank-Barcelona Lassa karşılaşmasının da aynı saatte başlıyor olması, futbolseverlerin bu müsabakaya olan ilgisini aşağı çekti.

Türk Telekom Arena tribünlerinde büyük boşluklar oluşurken, yaklaşık 2 bin kişilik Bursaspor taraftar grubu kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek verdi.