Fener'in altın çağı!

Fener coştu bir kere... Hafta sonu Galatasaray zaferini yaşayan Kanarya dün de UEFA Avrupa Ligi'nde Zorya Luhansk'ı 2-0 yenmeyi başardı. Sarı- Lacivertliler böylece 5 maç sonunda puanını 10'a çıkardı... Maçın ilk yarısı pozisyon açısından oldukça kısır geçti. 16. dakikada Alper Potuk'un kullandığı kornerde Josef kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten auta çıktı. 25. dakikada Mehmet Topal'ın gelişine vurduğu top, Sobol'dan döndü. Pozisyonun devamında Sow'un uygun durumda kafa vuruşu auta gitti. Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlandı. 47. dakikada kullanılan kornerde Simon Kjaer topu arka direğe aşırttı, kaleci topu son anda çeldi.



MANCHESTER FEYENOORD'U 4 GOLLE GEÇTİ

50'de Şener müsait pozisyonda sol ayağıyla kötü bir vuruş yaptı. 59. dakikada 30 metreden çok güzel bir şut çıkaran Stoch skoru 1-0 yaptı. 67'de Alper'in kullandığı serbest vuruşta harika yükselen Kjaer farkı ikiye çıkardı: 2-0. M.United, Feyenoord'u 4-0 yendi. F.Bahçe, son maçta Feyenoord'a 1-0, 2-1 ya da 3-2 yenilse bile turlayacak.



ALPER POTUK: ÖNEMLİ BİR GALİBİYET

Fenerbahçe adına gecenin en başarılı isimlerinden birisi Alper Potuk'tu... Yıldız futbolcu, "Maça kötü başladık, daha sonra oyunu toparladık. Kazandığımız için çok mutluyuz. Galatasaray maçında bir darbe aldım ama şu an iyiyim. Sorunum kalmadı" diye konuştu.



EMENİKE ADVOCAAT'I ÇILDIRTTI

Dick Advocaat'ın Van Persie'nin yerine ilk 11'de görevlendirdiği Emmanuel Emenike performansıyla sınıfta kaldı. Hollandalı hoca ilk yarıda yaptığı hatalar sonrası çok sinirlendiği Nijeryalı yıldızı devre arasında oyundan aldı. Yerine ise Stoch'u soktu.



VOLKAN ŞEN SAKATLANDI

Zorya önünde ilk 11'de mücadele eden Volkan Şen ikinci yarıda bir pozisyon sonrası sakatlandı. Bir süre oyuna devam eden yıldız futbolcu ağlarına artınca oyundan alındı.



KJAER ZORYA'YI ÇOK SEVİYOR

Dün akşam Kadıköy'de skoru 2-0 yapan golü atan Simon Kjaer birkez daha Zorya ağlarını sarsmayı başardı. Danimarkalı stoper, Ukrayna'da da gol bulmuştu.



STOCH: ÇOK İYİ BİR ŞUTUM VAR!

İkinci yarının başında oyuna giren ve attığı harika golle galibiyette başrol oynayan Miroslav Stoch çok mutlu olduğunu söyledi. Slovak yıldız, "Çok iyi bir şutum var. Advocaat da benden sürekli bunu kullanmamı istiyor. İdmalarda da sürekli çalışıyorum" dedi.