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Erciyes’i taraftar kurtardı

Kayyuma devredilen ve yönetim belirlenmezse kapanacağı açıklanan Erciyesspor’da taraftar liste oluşturdu ve yeni yönetimi belirledi...

Erciyes’i taraftar kurtardı
2 sezonda 2 kez küme düşerek Türkiye 2. Lig'de mücadele etmeye başlayan ve geride kalan 12 haftada galibiyet alamayarak ligin son sırasında bulunan Kayseri Erciyesspor, kapanmaktan kurtuldu. Yönetime aday çıkmadığı için kayyuma devredilen ve 40 gün içinde yönetim belirlenmemesi durumunda kapanacağı açıklanan Erciyesspor'a kapısına kilit vurulacağı gün taraftarlar liste oluşturdu. Taraftarlar oluşturdukları liste ile seçime girerken, yönetimi de almayı başardı. Mavi Siyahlıların kulüp tesislerinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'da kulüp çalışanı Nuhkan Rüzgar, yeni başkan seçildi. Yeni yönetimde Rıfat Dayıoğlu, Şahin Göksu, Furkan Milli, Yavuz Soner Coşkun, Gökhan Göksu, Oğulcan Karahan, Selahattin Sözduyar ve Serkan Göksu yer aldı.

TEK AMAÇ KULÜBÜN YAŞAMASI
Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Dayıoğlu, yönetim olarak asil görevlerinin bu takımın kapanmaması ve kulübün faaliyetine devam etmesi olduğunu söyledi...
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