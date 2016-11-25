Erciyes’i taraftar kurtardı

2 sezonda 2 kez küme düşerek Türkiye2. Lig'de mücadele etmeye başlayanve geride kalan 12 haftada galibiyetalamayarak ligin son sırasında bulunanKayseri Erciyesspor, kapanmaktankurtuldu. Yönetime aday çıkmadığı içinkayyuma devredilen ve 40 gün içindeyönetim belirlenmemesi durumundakapanacağı açıklanan Erciyesspor'akapısına kilit vurulacağı gün taraftarlarliste oluşturdu. Taraftarlar oluşturduklarıliste ile seçime girerken, yönetimide almayı başardı. MaviSiyahlıların kulüp tesislerindegerçekleştirilen OlağanüstüGenel Kurul'da kulüp çalışanıNuhkan Rüzgar, yeni başkan seçildi.Yeni yönetimde Rıfat Dayıoğlu, ŞahinGöksu, Furkan Milli, Yavuz SonerCoşkun, Gökhan Göksu, OğulcanKarahan, Selahattin Sözduyar veSerkan Göksu yer aldı.
TEK AMAÇ KULÜBÜN YAŞAMASI Kayseri Erciyesspor Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Dayıoğlu, yönetim olarak asil görevlerinin bu takımın kapanmaması ve kulübün faaliyetine devam etmesi olduğunu söyledi...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.