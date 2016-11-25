Devre arasında sihirli dokunuş

Kurt Advocaat, soyunma odasında oyuncularına, “Kafanızı kaldırın... F.Bahçe gibi oynayın” dedi ve ateşi yaktı. Stoch'u oyuna alan Hollandalı, rakibi uzaktan vurdu... İlk golden sonra da Zorya Luhansk çözüldü. Kjaer de cilayı attı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, devre arasında oyuncularına yaptığı konuşmayla maçı çevirdi. Hollandalı çalıştırıcı, "Biz Fenerbahçe'yiz.Kafanızı kaldırın! Fenerbahçegibi oynayın" dedi. Bu konuşma sonrasında oyuncular da ayağa kalkarak, hep birlikte zafer yemini etti. Advocaat'ın ikinci yarıya Stoch hamlesiyle başlaması da kritik galibiyeti getirdi. Slovak oyuncuya, devre arasında "Gördüğünyerden vur" diyen Dick Advocaat zaferin mimarı oldu. Tecrübeli hoca maçtan sonra, "Devre arası oyuncularımla konuştum, Stoch oyuna girdi. Stoch hamlesi bize iyisonuç verdi. İki gol attık, dahada fazla atabilirdik. İlk yarıdan memnun değilim ama ikinci yarıdan memnunum" ifadelerini kullandı.
RVP OYNAMASA BiLE PARASINI ALIYOR Robın Van Persie'nin yedek kalması Emenike'nin 11'de olmasıyla ilgili sorular üzerine Advocaat, "Van Persie'yi Pazar akşamkimaç için oynatmadık. Oynamasabile parasını alıyor. Parasını aldığıiçin fit olmak zorunda. Emenike şans buldu, şans bulduğunda kendini göstermesi gerekiyor." yanıtını verdi. Advocaat, UEFA AvrupaLigi'nde finali konuşmak için erken olduğunu belirterek, "6 maçtır yenilmiyoruz. Uzağı düşünmek istemiyorum" diye konuştu.
FENERBAHÇE BiR iLKi BAŞARDI F.Bahçe, Ukrayna takımlarına karşı oynadığı 8. maçta ilk galibiyetini aldı. Sarılacivertliler, 8 maçta, 4 beraberlik ve 3 beraberlik alırken dün akşam ilk kez sahadan galibiyetle ayrıldı. F.Bahçe, Zorya ile Ukrayna'da son dakikada attığı golle 1-1 berabere kalmıştı.
MOUSSA SOW: BİR GRUPOLMAYI BAŞARDIK
Senegalli golcü, "Birlikte hareket edebilen bir grup olmayı başardık. Belki de bu eksikti" dedi. Kanarya'nın Senegalli yıldızı Moussa Sow, üst üste gelen galibiyetlerin sırrını açıkladı. Tecrübeli oyuncu, "Birlikte hareket edebilen bir grup olmayı başardık. Belki de bu eksikti" ifadelerini kullandı.
SOUZA: FİNALE KADARYÜRÜYECEĞİZ!
F.Bahçe'nin Sambacı yıldızı Josef de Souza , "Taraftarımız bize inansın. Doğru yoldayız... Finale kadar yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi Josef deSouza, dünkü Zorya Luhansk galibiyeti sonrasında taraftara umut veren mesajlar verdi.
LiGDE KENDİMİZE GELDİK
Brezilyalı yıldız, "Taraftar bu takımainansın. Biz doğru yoldayız. Finale kadar yürüyeceğiz. Buna yürekten inanıyorum. Ligde de kendimize geldik" diye konuştu.
SARI-LACİVERTLİLER DÜNBOŞ TRİBÜNLERE OYNADI F.Bahçeli taraftarlar dün tribünlerin büyük bölümünü boş bıraktı. Geçen hafta sonu G.Saray derbisinde tribünleri tıklım tıklım dolduran taraftarlar, maçın hafta içi olması ve 19.00'da başlaması nedeniyle maça ilgi göstermedi.
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