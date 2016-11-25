Derbiye ‘yeni’ taraftar!

PFDK, Spor Toto Süper Lig'deki Fenerbahçe-Galatasaray maçında yapılan çirkin ve kötü tezahürat ile bazı kural ihlalleri nedeniyle iki kulübe ceza yağdırdı. Derbide çirkin ve kötü tezahürat yapıldığı tespit edilen 6 tribünün bazı bloklarında oturan taraftarlar, F.Bahçe- Beşiktaş derbisine giremeyecek.
65 BİN PARA CEZASI Fenerbahçe'ye ayrıca Galatasaray derbisindeki olaylar nedeniyle 65bin TL para cezası verildi. PFDK, ayrıca G.Saray'a 29 bin TL para cezası verirken taraftarlara da deplasman maçına giriş yasağı getirildi.
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