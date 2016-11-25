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Derbiye ‘yeni’ taraftar!

F.Bahçe-Galatasaray derbisinde çirkin ve kötü tezahürat yapıldığı tespit edilen 6 tribünün bazı bloklarında oturan sarı-lacivertli taraftarlar, F.Bahçe-Beşiktaş derbisine takımlarını izleyemeyecek.

Derbiye ‘yeni’ taraftar!
PFDK, Spor Toto Süper Lig'deki Fenerbahçe-Galatasaray maçında yapılan çirkin ve kötü tezahürat ile bazı kural ihlalleri nedeniyle iki kulübe ceza yağdırdı. Derbide çirkin ve kötü tezahürat yapıldığı tespit edilen 6 tribünün bazı bloklarında oturan taraftarlar, F.Bahçe- Beşiktaş derbisine giremeyecek.

65 BİN PARA CEZASI
'ye ayrıca Galatasaray derbisindeki olaylar nedeniyle 65 bin TL para cezası verildi. PFDK, ayrıca G.Saray'a 29 bin TL para cezası verirken taraftarlara da deplasman maçına giriş yasağı getirildi.
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