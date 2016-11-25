Beşiktaş-Başakşehir Cüneyt Çakır’ın

Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu. Lider Medipol Başakşehir ile ikinci sıradaki Beşiktaş arasında Vodafone Arena'da yarın oynanacak kritik mücadelede Cüneyt Çakır yönetecek. Bu akşam TT Arena'da oynanacak Galatasaray-Bursaspor maçında ise Barış Şimşek'in düdük çalacağı açıklandı.