Anadolu Efes’in 100’ü güldü!

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 9. hafta maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS ekibini 100-79 mağlup etti. İlk yarıyı da 47-40 üstün geçen Efes, 4. galibiyetini elde etti.



FENERBAHÇE iTALYA'DA GALİP

Avrupa Ligi'ndeki bir başka temsilcimiz Fenerbahçe ise İtalya'da EA7 Olimpia Milano'yu 79-70 yendi. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 18 sayı atan Fenerbahçeli Sloukas oldu.