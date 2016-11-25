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’in 100’ü güldü!

Efes, THY Avrupa Ligi’nde Kızılyıldız’ı mağlup ederek 4. galibiyetini elde etti

Anadolu Efes’in 100’ü güldü!
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 9. hafta maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS ekibini 100-79 mağlup etti. İlk yarıyı da 47-40 üstün geçen Efes, 4. galibiyetini elde etti.

FENERBAHÇE iTALYA'DA GALİP
Avrupa Ligi'ndeki bir başka temsilcimiz Fenerbahçe ise İtalya'da EA7 Olimpia Milano'yu 79-70 yendi. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 18 sayı atan Fenerbahçeli Sloukas oldu.
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